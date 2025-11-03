Президент Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що Міністерство оборони розробляє нові контракти для військовослужбовців.

Зеленський про нові контракти ЗСУ

За його словами, нові контракти передбачатимуть терміни служби на один, два, три та п’ять років.

Детальнішу інформацію щодо умов обіцяють надати пізніше.

– Є хороші сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців, – повідомив також президент.

На уточнювальне запитання журналістів щодо того, чи стосуватиметься це підвищення як нових контрактників, так і тих, хто вже служить у ЗСУ, президент відповів, що йдеться про заходи для збереження військовослужбовців у складі армії після оголошення перемир’я або завершення війни.

Щодо підвищення зарплат чинним військовослужбовцям Зеленський зазначив, що бюджет на 2026 рік становить 2,8 трлн грн, і з цих коштів військовим прагнуть виділити “по максимуму”.

Раніше повідомлялося, що у межах програми Контракт 18-24 для служби можна обрати будь-яку бригаду для проходження служби.

