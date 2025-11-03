В Закарпатской области установили ограничительные бетонные блоки в пунктах пропуска после недавнего инцидента, когда гражданин на транспортном средстве протаранил шлагбаумы в пункте пропуска Великая Паладь и выехал в Венгрию.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона Єдині новини.

На Закарпатье установили бетонные заграждения в пунктах пропуска

По словам спикера Госпогранслужбы, попытки прорваться через государственную границу Украины не единичны.

— Довольно часто отдельные граждане, уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в частности повредив шлагбаумы, — сказал Демченко.

Он объяснил, что Государственная пограничная служба Украины вместе с органами, отвечающими за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу по предотвращению таких действий.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что речь идет об обустройстве ограничителей скорости, блокаторов и других конструкций, которые могут быть установлены в пунктах пропуска, чтобы сделать невозможными попытки прорыва границы.

Отвечая на вопрос о том, имеют ли право пограничники открывать огонь по колесам или использовать шипованную ленту для предотвращения незаконного пересечения границы, Демченко отметил, что оружие может быть применено только в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Как обратил внимание спикер Госпогранслужбы, в первую очередь в пунктах пропуска на границе используют средства для ограничения скорости или устройства, способные повредить колеса транспортного средства, чтобы предотвратить его дальнейшее движение.

Вечером 30 октября в Закарпатской области водитель автомобиля прорвался через пункт пропуска Великая Паладь, протаранив шлагбаумы, после чего выехал на территорию Венгрии.

