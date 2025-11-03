У Закарпатській області встановили обмежувальні бетонні блоки у пунктах пропуску після нещодавнього інциденту, коли громадянин на транспортному засобі протаранив шлагбауми у пункті пропуску Велика Паладь та виїхав до Угорщини.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

На Закарпатті встановили бетонні загородження у пунктах пропуску

За словами речника Держприкордонслужби, спроби прорватися через державний кордон України не є поодинокими.

– Досить часто окремі громадяни, вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під’їзді до них, намагаються прорватися через кордон, зокрема пошкодивши шлагбауми, – сказав Демченко.

Він пояснив, що Державна прикордонна служба України разом з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для запобігання таким діям.

Речник Держприкордонслужби зазначив, що йдеться про облаштування обмежувачів швидкості, блокаторів та інших конструкцій, які можуть бути облаштовані у пунктах пропуску, щоб унеможливити спроби прориву кордону.

Відповідаючи на запитання про те, чи мають право прикордонники відкривати вогонь по колесах або використовувати шиповану стрічку для запобігання незаконному перетину кордону, Демченко зазначив, що зброя може бути застосована лише у разі загрози життю чи здоров’ю людей.

Як звернув увагу речник Держприкордонслужби, насамперед у пунктах пропуску на кордоні використовують засоби для обмеження швидкості або пристрої, здатні пошкодити колеса транспортного засобу, щоб запобігти його подальшому руху.

Ввечері 30 жовтня у Закарпатській області водій автомобіля прорвався через пункт пропуску Велика Паладь, протаранивши шлагбауми, після чого виїхав на територію Угорщини.

