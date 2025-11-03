Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією отримала схвальну оцінку прогресу на шляху до членства в ЄС. Європейська комісія оприлюднить звіт про досягнення України та інших кандидатів на вступ до Євросоюзу завтра, 4 листопада.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на редактора з питань Європи Рікарда Йозвяка.

Оцінка України на шляху до членства в ЄС

За інформацією видання, незабаром Європейська комісія оприлюднить щорічний звіт про розширення ЄС.

Зараз дивляться

Звіт відстежує політичний розвиток 10 країн-кандидатів на вступ до ЄС: Албанії, Боснії та Герцеговини, Грузії, Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Сербії, Туреччини та України.

У документі наголошується, що процес розширення наразі триває швидше, ніж за останні 15 років, а також існує реалістична можливість приєднання нових членів до кінця поточного мандату Єврокомісії, який триває до 2029 року. Останньою країною, що вступила до ЄС, стала Хорватія у 2013 році.

Документ не вказує, які країни-кандидати ближчі до вступу в ЄС. Зазначається, що Чорногорія прагне завершити переговори у 2026 році, а Албанія – у 2027 році. Чорногорія вже закрила сім із 33 глав переговорів, а Албанія ще не закрила жодної, хоча відкрила 28.

Згідно зі звітом, Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна досягли прогресу в ключових питаннях верховенства права та накопичують досвід у боротьбі з корупцією.

Україну попереджають про можливу нову спробу втручання в роботу антикорупційних органів НАБУ та САП, аналогічну тій, що відбулася влітку 2025 року, коли влада відступила під тиском внутрішніх протестів і критики з Брюсселя. У звіті наголошується, що слід уникати будь-яких дій, які послаблюють або скасовують рішучі антикорупційні реформи.

Хоча оцінку реформ у країнах-кандидатах проводить Європейська комісія, але рішення про відкриття та завершення переговорів ухвалюють усі 27 держав-членів ЄС одностайно, що ускладнює будь-які прогнози щодо членства.

Це стосується насамперед України та Молдови, які отримали схвалення на офіційний початок переговорів про вступ у грудні 2023 року, але досі не розпочали їх через блокування з боку Угорщини, яка обґрунтовує це нібито порушенням прав меншин.

Найгірші оцінки отримала Грузія, яка, як і Молдова та Україна, подала заявку на членство у 2022 році та через рік отримала статус кандидата.

У звіті зазначається, що Грузія зазнала серйозного демократичного відступу, зі швидким руйнуванням верховенства права та суттєвим обмеженням основних прав. За оцінкою Єврокомісії, інституції, призначені для підтримки верховенства права, використовувалися для партійних цілей.

Це перший звіт про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС, опублікований новою Європейською комісією, яка розпочала роботу наприкінці 2024 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.