Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза до 2030 года.

Зеленский о будущем членстве Украины в ЕС

Глава государства обратился к участникам Европейского саммита по вопросам расширения, который проходит в Брюсселе, в формате онлайн из Покровского направления, и выразил надежду на получение Украиной членства в ЕС до 2030 года.

— Прежде всего, я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой, — ответил Зеленский на вопрос, где будут Украина и ЕС в 2030 году и будет ли Зеленский тем президентом, который приведет Украину в ЕС.

Глава государства отметил, что будет справедливо, если после завершения войны Украина станет полноправным членом ЕС.

— Безусловно, я хотел бы быть тем президентом, при котором Украина будет в ЕС. Но это, конечно, не означает, что именно это является главным приоритетом. Главное — чтобы Украина присоединилась к ЕС. А кто будет президентом на тот момент — это уже другой вопрос, — отметил Зеленский.

К слову, сегодня европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Европейский совет имеет все основания открыть переговорные кластеры с Украиной до конца ноября.

