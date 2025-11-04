Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении за 2025 год, в котором высоко оценила “приверженность Украины европейскому пути” и ее “значительную устойчивость несмотря на войну”.

В то же время в документе отмечается необходимость дальнейшего и стабильного прогресса в борьбе с коррупцией и указывается на случаи возможного давления на общественных активистов.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, который охватывает период с 1 сентября 2024 по 1 сентября 2025 года, сообщает Суспільне.

Борьба с коррупцией

Европейская комиссия отметила, что борьба с коррупцией остается одной из самых уязвимых сфер, где зафиксирован лишь ограниченный прогресс.

В отчете упоминается принятый в июле 2025 года закон, который, по оценке ЕК, демонтировал важные гарантии независимости НАБУ и САП.

Хотя независимость была быстро восстановлена после протестов и реакции международных партнеров, в документе указаны и другие риски:

Давление на институты: антикоррупционные органы и общественные организации сообщают о растущем давлении со стороны государственных структур, в частности через уголовные расследования со стороны силовых ведомств.

Законодательные риски: отдельные инициативы, представляемые как защита бизнеса или национальной безопасности, могут подрывать эффективность антикоррупционной политики, ограничивая прозрачность публичных реестров.

– В целом эти события ставят под сомнение приверженность Украины ее антикоррупционной программе, — говорится в выводах ЕК.

Комиссия рекомендовала Украине сохранить независимость антикоррупционных органов, расширить юрисдикцию НАБУ на все должности с высокими рисками и усилить автономию САП, в частности по делам народных депутатов — без согласования с Генпрокурором.

Верховенство права и судебная реформа

Еврокомиссия констатирует определенный прогресс в сфере судопроизводства, однако сохраняются ключевые проблемы:

Конституционный Суд: парламент до сих пор не назначил кандидатов, прошедших международную проверку, что задерживает обновление института.

Генпрокурор: должность остается политизированной. Действующего генпрокурора Руслана Кравченко считают приближенным к президенту.

Кадровые вопросы: принятый закон №4555-IX (22 июля 2025 года) позволяет назначать прокуроров без конкурсов во время военного положения.

Недоукомплектованность судов: на август 2025 года вакантными оставались 2 198 судейских должностей.

Сопротивление реформам: фиксируется растущее сопротивление привлечению международных экспертов к кадровым процессам.

Демократия и государственное управление

В сфере реформ государственного управления Украина демонстрирует хороший прогресс, особенно в цифровизации, повышении качества госуслуг и реформе оплаты труда.

Еврокомиссия отмечает, что общественные организации работают в целом благоприятной среде, однако сообщает об “инцидентах возможного политического давления на антикоррупционных активистов”.

В документе подчеркивается, что эти случаи требуют внимания и надлежащего расследования.

Несмотря на военное положение, Верховная Рада и правительство продолжают эффективно функционировать.

Экономика

Экономический блок отчета получил положительную оценку. ЕК зафиксировала хороший прогресс в формировании функционирующей рыночной экономики и отметила, что украинская экономика сохраняет устойчивость, опираясь на взвешенную политику, поддержку партнеров и адаптивность бизнеса.

Банковский сектор, по оценке Комиссии, остается стабильным, а Украина демонстрирует способность противостоять конкурентному давлению в пределах ЕС.

Переговорный процесс

Еврокомиссия подтвердила, что двусторонние скрининговые встречи между Украиной и ЕС завершились в сентябре 2025 года, а рекомендации согласованы с ключевыми приоритетами Ukraine Plan.

Медиа и свобода слова

В сфере медиа зафиксирован определенный прогресс. ЕК положительно оценила финансирование Общественного вещателя, которое в 2025 году почти достигло запрошенного уровня, а также открытый конкурс по переизбранию председателя правления.

Среди позитивных шагов – принятие в январе 2025 года закона, который расширил доступ журналистов к парламентским заседаниям, и возобновление прямых трансляций пленарных заседаний Верховной Рады в сентябре.

В то же время Комиссия выразила обеспокоенность безопасностью журналистов и указала на случаи преследований и стратегических исков (SLAPPs).

ЕС призывает Украину:

гарантировать безопасность журналистов и независимость СМИ;

обеспечить надлежащее финансирование Общественного;

поддерживать прозрачное и плюралистическое медиапространство, даже в условиях военного положения.

Перспектива членства

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что при нынешних темпах Украина и Молдова могут завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году.

– Для меня амбиции важнее лет или дат, и Европейская комиссия поддерживает эти амбиции. В этом году четыре страны-кандидаты подкрепили свои амбиции конкретными действиями, – подчеркнула Кос.

