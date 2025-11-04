Ограничения во время военного положения не превышают необходимого: Качка об отчете Еврокомиссии
- Еврокомиссия отметила, что ограничения военного положения в Украине являются пропорциональными и не выходят за пределы необходимого.
- Как подчеркнул вице-премьер Тарас Качка, это свидетельствует о сохранении демократии и свободы слова даже во время войны.
В отчете Европейской комиссии о прогрессе Украины в евроинтеграции отмечается, что ограничения во время военного положения являются пропорциональными и не превышают необходимого уровня.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время совместного брифинга с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.
Качка об отчете Еврокомиссии
— Очевидно, что военное положение влияет на работу демократических институтов и конституционных свобод. Но что отмечено в отчете, и для нас важно, что ограничения военного положения являются пропорциональными и не идут дальше, чем нужно. Это довольно уникальная история, — заявил Качка.
По его словам, это свидетельствует о том, что даже во время военного положения Украина сохраняет надлежащий уровень демократичности, открытости в свободе слова и работе демократических институтов.
По мнению Качки, это действительно важно, поскольку Украина сохраняет демократический характер общества и стремится после окончания войны его восстановить.
4 ноября Европейская комиссия представила отчет в рамках Пакет расширения ЕС 2025 года. Украина получила лучшую за три года оценку, ведь в каждом из 36 разделов говорится о положительном результате.
В документе отмечается, что Украина уверенно продолжает имплементацию законодательства в соответствии со стандартами Европейского Союза.
В то же время Еврокомиссия подтвердила готовность к открытию первого, второго и шестого переговорных кластеров.