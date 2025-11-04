У звіті Європейської комісії про євроінтеграційний прогрес України зазначено, що обмеження під час воєнного стану є пропорційними та не перевищують необхідного рівня.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час спільного брифінгу з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.

Качка про звіт Єврокомісії

– Очевидно, що воєнний стан впливає на роботу демократичних інституцій і конституційних свобод. Але що відзначено у звіті, і для нас важливо, що обмеження воєнного стану є пропорційними та не йдуть далі, ніж потрібно. Це досить унікальна історія, – заявив Качка.

За його словами, це свідчить про те, що навіть у час воєнного стану Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості у свободі слова та роботі демократичних інституцій.

На думку Качки, це дійсно важливо, оскільки Україна зберігає демократичний характер суспільства і прагне після закінчення війни його відновити.

4 листопада Європейська комісія презентувала звіт у рамках Пакета розширення ЄС 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення, адже у кожному з 36 розділів йдеться про позитивний результат.

У документі зазначається, що Україна впевнено продовжує імплементацію законодавства відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Водночас Єврокомісія підтвердила готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів.

