Обмеження під час воєнного стану не перевищують необхідного: Качка про звіт Єврокомісії
- Єврокомісія відзначила, що обмеження воєнного стану в Україні є пропорційними та не виходять за межі необхідного.
- Як наголосив віцепрем’єр Тарас Качка, це свідчить про збереження демократії та свободи слова навіть під час війни.
У звіті Європейської комісії про євроінтеграційний прогрес України зазначено, що обмеження під час воєнного стану є пропорційними та не перевищують необхідного рівня.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час спільного брифінгу з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою.
Качка про звіт Єврокомісії
– Очевидно, що воєнний стан впливає на роботу демократичних інституцій і конституційних свобод. Але що відзначено у звіті, і для нас важливо, що обмеження воєнного стану є пропорційними та не йдуть далі, ніж потрібно. Це досить унікальна історія, – заявив Качка.
За його словами, це свідчить про те, що навіть у час воєнного стану Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості у свободі слова та роботі демократичних інституцій.
На думку Качки, це дійсно важливо, оскільки Україна зберігає демократичний характер суспільства і прагне після закінчення війни його відновити.
4 листопада Європейська комісія презентувала звіт у рамках Пакета розширення ЄС 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення, адже у кожному з 36 розділів йдеться про позитивний результат.
У документі зазначається, що Україна впевнено продовжує імплементацію законодавства відповідно до стандартів Європейського Союзу.
Водночас Єврокомісія підтвердила готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів.