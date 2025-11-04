Партизанское движение Атеш провело успешную операцию на территории вражеского военного аэродрома в Ростове-на-Дону.

В результате диверсии была полностью уничтожена антенная машина станции радиорелейной связи Р-417 Багет, установленная на базе КамАЗ-4310.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения.

Диверсия на аэродроме в Ростове-на-Дону: что известно

Уничтоженная техника обеспечивала координацию действий авиации и передачу данных между подразделениями 229-й авиационной базы 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа РФ.

По данным движения, потеря этого узла связи существенно осложнила управление полетами, вылетами бомбардировщиков и поддержание безопасности аэродрома.

— Ее уничтожение стало серьезным ударом по способности врага оперативно управлять авиацией. Выведен из строя один из ключевых каналов передачи данных», — отметили в Аиеш.

Участники партизанского движения подчеркнули, что даже стратегические объекты глубоко в тылу врага не могут чувствовать себя в безопасности.

— Наши агенты действуют везде, где есть военная инфраструктура оккупантов. Мы видим все, что вы пытаетесь скрыть, — добавили в Атеш.

В движении также сообщили о еще одной успешной операции на территории России.

По данным подпольщиков, агент движения провел диверсию в Курске, нанеся точный удар по критически важному объекту связи.

В результате атаки был полностью уничтожен релейный шкаф на местной вышке, обеспечивавший передачу военных данных.

Из-за этой диверсии нарушена координация подразделений оккупационных войск, в частности тех, которые отвечают за логистику и охрану границы.

Передача приказов и управление войсками теперь осуществляется с серьезными перебоями и задержками.

Фото: Атеш

