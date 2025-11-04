Партизанський рух Атеш провів успішну операцію на території ворожого військового аеродрому в Ростові-на-Дону.

Унаслідок диверсії було повністю знищено антенну машину станції радіорелейного зв’язку Р-417 Багет, встановлену на базі КамАЗ-4310.

Про це повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху.

Зараз дивляться

Диверсія на аеродромі в Ростові-на-Дону: що відомо

Знищена техніка забезпечувала координацію дій авіації та передання даних між підрозділами 229 авіаційної бази 4 армії ВКС і ППО Південного військового округу РФ.

За даними руху, втрата цього вузла зв’язку суттєво ускладнила управління польотами, вильотами бомбардувальників і підтримання безпеки аеродрому.

— Її знищення стало серйозним ударом по здатності ворога оперативно керувати авіацією. Виведено з ладу один із ключових каналів передання даних, — зазначили в Атеш.

Учасники партизанського руху наголосили, що навіть стратегічні об’єкти глибоко в тилу ворога не можуть залишатися в безпеці.

— Наші агенти діють усюди, де є військова інфраструктура окупантів. Ми бачимо все, що ви намагаєтеся приховати, — додали в Атеш.

У русі також повідомили про ще одну успішну операцію на території Росії.

За даними підпільників, агент руху провів диверсію в Курську, завдавши точного удару по критично важливому об’єкту зв’язку.

Унаслідок атаки було повністю знищено релейну шафу на місцевій вишці, що забезпечувала передання військових даних.

Через цю диверсію порушено координацію підрозділів окупаційних військ, зокрема тих, що відповідають за логістику та охорону кордону.

Передання наказів і керування військами тепер здійснюється із серйозними перебоями та затримками.

Фото: Атеш

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.