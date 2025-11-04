Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), запровадив нову категорію для подання заяв про відшкодування втрати житла або місця проживання.

Втрата житла або місця проживання – нова категорія RD4U

Нова категорія створена для громадян, які 24 лютого 2022 року або пізніше втратили житло чи місце проживання через незаконні дії Російської Федерації в Україні або проти неї.

У межах цієї категорії можна подавати заяви не лише щодо факту втрати житла чи місця проживання, а й про пов’язані збитки – втрату особистих речей, витрати на переїзд чи облаштування нового помешкання.

Під житлом або місцем проживання у цій категорії розуміється оселя, яка слугувала домом для заявника, тобто місце його постійного проживання – незалежно від реєстрації або права власності.

– Ця категорія стосується ситуацій, коли людина через агресію проти України втратила можливість жити у своєму домі або звичному місці проживання. Це може бути через руйнування чи серйозне пошкодження житла, вимушене переміщення в інший регіон України або за кордон, залишення дому через небезпеку та неможливість повернутися, зокрема якщо житло опинилося на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що заяви щодо особистих речей, які мають виняткову або рідкісну цінність, можна буде подавати у категорії А3.7 Інші економічні втрати, коли вона стане доступною.

Категорія А3.3 розширює перелік вже відкритих напрямів для подання заяв:

щодо пошкодженого або знищеного житлового та нежитлового майна внаслідок війни (A3.1 і A3.2);

втрати доступу чи контролю над нерухомістю на тимчасово окупованих територіях (A3.6); вимушене внутрішнє переміщення (A1.1).

Найближчим часом планують відкрити і категорію A1.2, що стосуватиметься вимушеного виїзду за межі України.

– Подання заяв у категорії А3.3 жодним чином не перешкоджає поданню заяв також у інших категоріях. Запуск категорії A3.3 — це важливий крок у визнанні порушень фундаментального права людини на житло та у фіксації втрат, яких зазнали українці внаслідок агресії Російської Федерації, – йдеться у пресрелізі.

Станом на зараз у Реєстрі відкрито 14 із 45 запланованих категорій для подання заяв.

Подати заяву можна лише через портал Дія. Детальніше ознайомитися з інформацією та заповнити заяву можна на офіційному сайті Реєстру.

