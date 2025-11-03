Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября в Украине будет производиться 600-800 дронов-перехватчиков в сутки, если не будет прилетов по предприятиям по производству оружия.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

— Я говорил, что осенью будет до тысячи перехватчиков производиться в сутки. И оно будет производиться в сутки. Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет 600 — 800 производиться дронов-перехватчиков в сутки. Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на прилеты по заводам по производству оружия, все они возобновили работу и Украина не потеряла ни одного вида дальнобойного оружия.

Сейчас смотрят

— Иногда массовое производство замедляется из-за того, что теряем тот или иной (элемент. — Ред.), это правда. Но и мы бьем по “русским”, — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что Украина неплохо показывает себя в производстве собственных ракет, и сегодня уже применяются ракеты Фламинго и Нептун.

Он отметил, что принято решение не обсуждать подробно ракеты и дроны-ракеты, такие как Паляница, Пекло, Рута, Фламинго.

Однако, как подчеркнул президент, их эффективность можно оценить по украинским ответам на российские массированные атаки.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.