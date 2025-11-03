Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября в Украине будет производиться 600-800 дронов-перехватчиков в сутки, если не будет прилетов по предприятиям по производству оружия.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга.

Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

— Я говорил, что осенью будет до тысячи перехватчиков производиться в сутки. И оно будет производиться в сутки. Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет 600 — 800 производиться дронов-перехватчиков в сутки. Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что несмотря на прилеты по заводам по производству оружия, все они возобновили работу и Украина не потеряла ни одного вида дальнобойного оружия.

Сейчас смотрят

— Иногда массовое производство замедляется из-за того, что теряем тот или иной (элемент. — Ред.), это правда. Но и мы бьем по “русским”, — подчеркнул глава государства.

Президент также сообщил, что Украина неплохо показывает себя в производстве собственных ракет, и сегодня уже применяются ракеты Фламинго и Нептун.

Он отметил, что принято решение не обсуждать подробно ракеты и дроны-ракеты, такие как Паляница, Пекло, Рута, Фламинго.

Однако, как подчеркнул президент, их эффективность можно оценить по украинским ответам на российские массированные атаки.

Читайте также
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ на территории РФ
Саратовський НПЗ атаковано

Источник: Укринформ

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир ЗеленскийДрони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.