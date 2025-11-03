Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада в Україні буде вироблятись 600-800 дронів-перехоплювачів на добу якщо не буде прильотів по підприємствах з виробництва зброї.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів

– Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 – 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що попри прильоти по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу і Україна не втратила жодного виду далекобійної зброї.

Зараз дивляться

– Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент. – Ред.), це правда. Але і ми б’ємо по “руським”, – наголосив глава держави.

Президент також поінформував, що Україна непогано показує себе у виробництві власних ракет, і сьогодні вже застосовуються ракети Фламінго і Нептун.

Він зауважив, що ухвалено рішення не обговорювати детально ракети і дрони-ракети, такі як Паляниця, Пекло, Рута, Фламінго.

Однак, як наголосив президент, їхню дієвість можна оцінити за українськими відповідями на російські масовані атаки.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.