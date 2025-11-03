У листопаді вироблятимемо 600-800 дронів-перехоплювачів на добу – Зеленський
- Попри атаки РФ, усі заводи з виробництва зброї працюють.
Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада в Україні буде вироблятись 600-800 дронів-перехоплювачів на добу якщо не буде прильотів по підприємствах з виробництва зброї.
Про це глава держави повідомив під час брифінгу.
Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів
– Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 – 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати, – сказав Зеленський.
Він наголосив, що попри прильоти по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу і Україна не втратила жодного виду далекобійної зброї.
– Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент. – Ред.), це правда. Але і ми б’ємо по “руським”, – наголосив глава держави.
Президент також поінформував, що Україна непогано показує себе у виробництві власних ракет, і сьогодні вже застосовуються ракети Фламінго і Нептун.
Він зауважив, що ухвалено рішення не обговорювати детально ракети і дрони-ракети, такі як Паляниця, Пекло, Рута, Фламінго.
Однак, як наголосив президент, їхню дієвість можна оцінити за українськими відповідями на російські масовані атаки.