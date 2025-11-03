Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада в Україні буде вироблятись 600-800 дронів-перехоплювачів на добу якщо не буде прильотів по підприємствах з виробництва зброї.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів

 – Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 – 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що попри прильоти по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу і Україна не втратила жодного виду далекобійної зброї.

Зараз дивляться

– Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент. –  Ред.), це правда. Але і ми б’ємо по “руським”, – наголосив глава держави.

Президент також поінформував, що Україна непогано показує себе у виробництві власних ракет, і сьогодні вже застосовуються ракети Фламінго і Нептун.

Він зауважив, що ухвалено рішення не обговорювати детально ракети і дрони-ракети, такі як Паляниця, Пекло, Рута, Фламінго.

Однак, як наголосив президент, їхню дієвість можна оцінити за українськими відповідями на російські масовані атаки.

Читайте також
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ на території РФ
Саратовський НПЗ атаковано

Джерело: Укрінформ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДрони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.