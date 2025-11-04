Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза без каких-либо ограничений.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Европейского саммита по вопросам расширения.

Украина должна стать полноправным членом ЕС

На вопрос, согласилась бы Украина на неполноправное членство в ЕС для более быстрого вступления и обхода вето Венгрии, Зеленский ответил: Нет, как это можно понять?

— Мне кажется, что очень важно, чтобы Украина получила отношение как к равной среди равных. И если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноправным. Мне кажется, это чрезвычайно важно, чтобы за одним столом сидели равные страны, независимо от размера их территории или количества населения, — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что в вопросе членства в ЕС важно, чтобы все страны разделяли общие ценности.

— По моему мнению, не может быть получленства или частичного членства в ЕС, — подчеркнул Зеленский.

Отчет Еврокомиссии о расширении ЕС

Напомним, сегодня, 4 ноября, Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакет расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.

Отмечается, что отчет этого года стал для Украины лучшим с 2023 года, что отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны.

Впрочем, ЕС до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за блокировки со стороны Будапешта. Правительство Венгрии, которое сохраняет пророссийскую позицию, наложило вето на старт переговорного процесса.

Владимир Зеленский считает, что Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку блокирует вступление Украины в Евросоюз.

В ЕС заявили, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября.

