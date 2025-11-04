Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу без жодних обмежень.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Європейського саміту з питань розширення.

Україна має стати повноправним членом ЄС

На запитання, чи погодилася б Україна на неповноправне членство в ЄС задля швидшого вступу та обходу вето Угорщини, Зеленський відповів: Ні, як це можна зрозуміти?

– Мені здається, що дуже важливо, щоб Україна отримала ставлення як до рівної серед рівних. І якщо ми говоримо про членство в ЄС, воно має бути повноправним. Мені здається, це надзвичайно важливо, щоб за одним столом сиділи рівні країни, незалежно від розміру їхньої території чи кількості населення, – зазначив президент.

Глава держави наголосив, що у питанні членства в ЄС важливо, щоб усі країни поділяли спільні цінності.

– На мою думку, не може бути напівчленства або часткового членства в ЄС, – наголосив Зеленський.

Звіт Єврокомісії щодо розширення ЄС

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який аналізує прогрес країн-кандидатів та потенційних кандидатів.

Зазначається, що цьогорічний звіт став для України найкращим від 2023 року. Він відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни.

Втім, ЄС досі не може офіційно розпочати переговори щодо вступу України через блокування з боку Будапешта. Уряд Угорщини, який зберігає проросійську позицію, наклав вето на старт переговорного процесу.

Володимир Зеленський вважає, що Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки блокує вступ України до Євросоюзу.

У ЄС заявили, що Єврокомісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу України та Молдови вже до кінця листопада.

