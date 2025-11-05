Президент Литвы Гитанас Науседа в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил поддержку по газу.

Зеленский рассказал о разговоре с президентом Литвы

Как заявил Владимир Зеленский, они договорились, что команды Украины и Литвы будут работать над вопросом газовой поддержки.

Глава государства назвал разговор с президентом Литвы хорошим.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, Литва очень помогает Украине с самого начала полномасштабной войны России. Украина очень ценит всю оказанную поддержку, подчеркнул президент.

— Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это, — сказал глава государства.

Зеленский и Науседа обсудили возможные угрозы для Литвы со стороны Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами. Президент предложил помощь Украины.

Как объяснил Зеленский, они будут работать, чтобы было больше безопасности на территории Украины и в дружественной Литве.

В то же время президенты согласовали позиции в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время.

Кроме этого, Зеленский проинформировал Науседу о ситуации на поле боя. По словам президента, украинские воины держат линию обороны, несмотря на российские нарративы в средствах массовой информации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.