Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Он назвал переговоры с ней очень хорошими.

Как отметил Владимир Зеленский, он поблагодарил Санаэ Такаити за поддержку нашего народа и за уважение к смелости украинцев.

В то же время глава государства поздравил премьер-министра Японии с началом работы на должности.

По словам Зеленского, они обсудили, как могут объединить усилия, чтобы для обоих народов и регионов было больше безопасности и развития.

Он поблагодарил Японию за неизменную помощь и принципиальность на протяжении всего времени с начала российского вторжения.

— Мы одинаково понимаем, какие опасности несет российская война для всех в мире. Готовы работать вместе, чтобы развивать самые сильные технологии для защиты жизни, учитывая изменения и вызовы, которые принесла эта война, — подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Японии об украинских намерениях развивать контролируемый экспорт оружия и строить прочные партнерства для совместного производства современного оружия, способного защитить друзей от угроз.

Кроме этого, президент рассказал о потребности Украины в укреплении ПВО для защиты жизни в городах и нашей энергетической инфраструктуры, которая является первой мишенью для армии России.

Зеленский отметил, что Украина ценит готовность Японии и премьер-министра помочь в энергетической сфере соответствующим оборудованием. Это поможет нашим городам и общинам этой зимой, сказал он.

— Конечно, мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Японией для восстановления и реконструкции, — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский проинформировал премьер-министра Японии о дипломатической ситуации, возможностях эффективного давления на Россию ради ее принуждения к реальной дипломатии и окончанию войны.

Президент пригласил Санаэ Такаити посетить Украину. Он уверен, что Украина и Япония имеют еще более значительное пространство для сотрудничества, чем есть сейчас. Владимир Зеленский отметил, что очень надеется на совместные результаты.

