Зеленский пригласил премьер-министра Японии посетить Украину: о чем говорили
- Президент Владимир Зеленский провел позитивный разговор с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, во время которого поблагодарил за поддержку Украины и обсудил возможности для укрепления сотрудничества между странами.
- Он акцентировал внимание на важности совместной работы в сфере безопасности, развития технологий для защиты от угроз, а также в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.
- Зеленский пригласил премьер-министра Японии посетить Украину и подчеркнул потенциал для расширения партнерства.
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Он назвал переговоры с ней очень хорошими.
Зеленский поговорил с Такаити — подробности
Как отметил Владимир Зеленский, он поблагодарил Санаэ Такаити за поддержку нашего народа и за уважение к смелости украинцев.
В то же время глава государства поздравил премьер-министра Японии с началом работы на должности.
По словам Зеленского, они обсудили, как могут объединить усилия, чтобы для обоих народов и регионов было больше безопасности и развития.
Он поблагодарил Японию за неизменную помощь и принципиальность на протяжении всего времени с начала российского вторжения.
— Мы одинаково понимаем, какие опасности несет российская война для всех в мире. Готовы работать вместе, чтобы развивать самые сильные технологии для защиты жизни, учитывая изменения и вызовы, которые принесла эта война, — подчеркнул президент Украины.
Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Японии об украинских намерениях развивать контролируемый экспорт оружия и строить прочные партнерства для совместного производства современного оружия, способного защитить друзей от угроз.
Кроме этого, президент рассказал о потребности Украины в укреплении ПВО для защиты жизни в городах и нашей энергетической инфраструктуры, которая является первой мишенью для армии России.
Зеленский отметил, что Украина ценит готовность Японии и премьер-министра помочь в энергетической сфере соответствующим оборудованием. Это поможет нашим городам и общинам этой зимой, сказал он.
— Конечно, мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Японией для восстановления и реконструкции, — подчеркнул глава государства.
Также Зеленский проинформировал премьер-министра Японии о дипломатической ситуации, возможностях эффективного давления на Россию ради ее принуждения к реальной дипломатии и окончанию войны.
Президент пригласил Санаэ Такаити посетить Украину. Он уверен, что Украина и Япония имеют еще более значительное пространство для сотрудничества, чем есть сейчас. Владимир Зеленский отметил, что очень надеется на совместные результаты.