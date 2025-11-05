Силы обороны проводят мероприятия по блокированию противника, который пытается просочиться в пределы города Покровск и накапливать живую силу.

Как сообщают в Генштабе, продолжается активное противодействие попыткам вражеской пехоты закрепиться на занятых участках.

Генштаб об обороне Покровско-Мирноградской агломерации

В городе украинские воины осуществляют ударно-поисковые действия.

К операциям привлечены штурмовые подразделения 425 отдельного штурмового полка, операторы СБС, сводные группы Сил специальных операций, военной службы правопорядка ВСУ, Нацгвардии и ГУР МОУ.

Также усилены части, удерживающие оборону Покровска.

Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 26 оккупантов, еще 64 россиянина получили ранения. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в пределах города и на его окраинах.

С начала недели потери противника на Покровском направлении составили:

249 оккупантов (из них 159 — безвозвратные);

7 пунктов управления БПЛА;

26 единиц автомобильной и мототехники;

1 танк и боевая бронированная машина.

Параллельно украинские подразделения укрепляют фланги обороны агломерации и защищают логистические маршруты, необходимые для обеспечения обороны.

Продолжается также Добропольская операция. За прошедшие сутки штурмовые группы ВСУ продвинулись вперед от 100 до 700 метров на отдельных направлениях.

По состоянию на 5 ноября 2025 года в рамках операции освобождено 188,9 км² территории и зачищено от вражеских ДРГ еще 249,9 км².

Ранее сообщалось, что за последний месяц в Покровске уничтожили 1,5 тыс. российских оккупантов.

