ВСУ блокируют попытки оккупантов просочиться в Покровск – Генштаб
- Окружения украинских подразделений в районе Покровска нет.
- Силы обороны блокируют противника, который пытается просочиться в город и закрепиться в пределах агломерации.
- За последние сутки ликвидировано 26 оккупантов, еще 64 ранены.
Силы обороны проводят мероприятия по блокированию противника, который пытается просочиться в пределы города Покровск и накапливать живую силу.
Как сообщают в Генштабе, продолжается активное противодействие попыткам вражеской пехоты закрепиться на занятых участках.
Генштаб об обороне Покровско-Мирноградской агломерации
В городе украинские воины осуществляют ударно-поисковые действия.
К операциям привлечены штурмовые подразделения 425 отдельного штурмового полка, операторы СБС, сводные группы Сил специальных операций, военной службы правопорядка ВСУ, Нацгвардии и ГУР МОУ.
Также усилены части, удерживающие оборону Покровска.
Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 26 оккупантов, еще 64 россиянина получили ранения. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в пределах города и на его окраинах.
С начала недели потери противника на Покровском направлении составили:
- 249 оккупантов (из них 159 — безвозвратные);
- 7 пунктов управления БПЛА;
- 26 единиц автомобильной и мототехники;
- 1 танк и боевая бронированная машина.
Параллельно украинские подразделения укрепляют фланги обороны агломерации и защищают логистические маршруты, необходимые для обеспечения обороны.
Продолжается также Добропольская операция. За прошедшие сутки штурмовые группы ВСУ продвинулись вперед от 100 до 700 метров на отдельных направлениях.
По состоянию на 5 ноября 2025 года в рамках операции освобождено 188,9 км² территории и зачищено от вражеских ДРГ еще 249,9 км².
Ранее сообщалось, что за последний месяц в Покровске уничтожили 1,5 тыс. российских оккупантов.