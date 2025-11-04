У Покровську Донецької області спеціальні призначенці Служби безпеки України знищують російські війська та техніку ворога.

Знищення військ і техніки РФ у Покровську

Як повідомляє СБУ, лише за останній місяць бійці Центру спецоперацій Альфа у Покровську та його околицях ліквідували понад 1,5 тис. російських окупантів. Кожного дня воїни знищують понад 20 одиниць ворожої техніки.

У СБУ зазначили, що українські бійці тривалий час ведуть бойову роботу на Покровському напрямку, а після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів ЦСО А значно збільшилася.

Зараз дивляться

– Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи, – наголошують у Службі безпеки України.

Водночас СБУ уразила 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких російські війська обстрілювали Покровськ.

За даними СБУ, воїни знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби з метою створення так званих коридорів для проведення успішних атак безпілотниками.

Крім цього, фахівці Центру спецоперацій Альфа підірвали три великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів Росії. У СБУ зазначили, що застосували максимальний арсенал бронебійного озброєння та дронів проти противника.

У СБУ підрахували, що загалом за останній місяць на Покровському напрямку спецпризначенці Альфи ліквідували:

понад 1,5 тис. російських окупантів;

20 танків;

62 ББМ;

39 артилерійських систем і РСЗВ;

10 засобів ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

532 одиниці автотранспорту;

592 ворожі позиції та укріплення;

два склади з боєприпасами та один із паливно-мастильними матеріалами.

У Службі безпеки України наголосили, що всі ураження ворожих цілей мають відеопідтвердження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.