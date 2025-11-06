Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления Грузии о якобы препятствовании Киевом вступления Тбилиси в Европейский Союз.

Ответ Сибиги появился на его странице в социальной сети X (Twitter).

Сибига ответил главе МИД Грузии

– Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве, – заявил глава МИД Украины.

Сейчас смотрят

Сибига отметил, что, что касается Украины, то Киев желает дружественному грузинскому народу только одного: чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства.

Он добавил, что Грузия – это Европа, а не “русский мир”.

Что предшествовало

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что путь интеграции Грузии в ЕС якобы «сопровождался негативным отношением Украины, чтобы Грузия не получила статус кандидата».

Она сказала, что в Тбилиси видели кампании, которые проводились в 2022-2023 годах – до того, как Грузии предоставили статус кандидата.

Бочоришвили заявила, что якобы “здесь не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они в различных формах выступали против евроинтеграции Грузии”.

По ее словам, с начала полномасштабной агрессии РФ Грузия всегда демонстрировала политическую поддержку Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.