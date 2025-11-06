Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви Грузії про нібито перешкоджання Києвом вступу Тбілісі до Європейського Союзу.

Відповідь Сибіги з’явилася на його сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Сибіга відповів главі МЗС Грузії

– Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві, – заявив глава МЗС України.

Сибіга зазначив, що, щодо України, то Київ бажає дружньому грузинському народу лише одного: щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду.

Він додав, що Грузія – це Європа, а не “русский мир”.

Що передувало

Глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що шлях інтеграції Грузії до ЄС нібито “супроводжувався негативним ставленням України, щоб Грузія не отримала статус кандидата”.

Вона сказала, що у Тбілісі бачили кампанії, які проводилися у 2022-2023 роках – до того, як Грузії надали статус кандидата.

Бочорішвілі заявила, що нібито “тут не раз проявлялася залученість України в цьому напрямку, що вони в різних формах виступали проти євроінтеграції Грузії”.

За її словами, з початку повномасштабної агресії РФ Грузія завжди демонструвала політичну підтримку України.

