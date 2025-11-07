Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев ведет “позитивные” переговоры о приобретении ракет Tomahawk (Томагавк) и другого оружия дальнего действия.

Об этом она сказала в интервью программе Balance of Power телеканала Bloomberg TV.

Стефанишина о Tomahawk

– Обсуждения еще продолжаются, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения больших военных возможностей в США, – сказала посол.

По ее словам, речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет дальнего и ближнего действия. Она отметила, что все, что может сказать, что работа по этому вопросу “достаточно позитивна”.

Сейчас смотрят

Bloomberg отмечает, что для Стефанишиной одной из главных задач на посту посла в США было укрепление отношений с Дональдом Трампом, который иногда критиковал президента Владимира Зеленского.

Издание пишет, что Зеленскому удалось улучшить отношения через несколько месяцев после обсуждаемой всеми встречи в Овальном кабинете, на которой Трамп и вице-президент Джей Ди Венс на него набросились.

А признаком растущего недовольства Трампа Россией можно назвать наложение санкций на две крупные нефтяные компании Роснефть и Лукойл за “отсутствие серьезной заинтересованности” в мирном процессе.

Последняя просьба Зеленского касается ракет Tomahawk и других ракет дальнего действия, которые позволили бы поражать цели в глубине российской территории. Но Трамп заявил, что ракеты Tomahawk могут быть эффективными только в том случае, если их запускают США, а они этого делать не будут.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.