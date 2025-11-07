Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Київ веде “позитивні” переговори про придбання ракет Tomahawk (Томагавк) та іншої зброї дальньої дії.

Про це вона сказала інтерв’ю програмі Balance of Power телеканалу Bloomberg TV.

Стефанішина про Tomahawk

– Обговорення ще тривають, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більших військових можливостей у США, – сказала посол.

За її словами, йдеться не тільки про Tomahawk, а й різні типи інших ракет дальньої та ближньої дії. Вона нагоосила, що все, що може сказати, що робота щодо цього “досить позитивно”.

Bloomberg зазначає, що для Стефанішиної одним з головних завдань на посаді посла в США було зміцнення відносин із Дональдом Трампом, який іноді критикував президента Володимира Зеленського.

Видання пише, що Зеленському вдалося поліпшити відносини за кілька місяців після обговорюваної всіма зустрічі в Овальному кабінеті, на якій Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс на нього накинулися.

А ознакою зростаючого невдоволення Трампа Росією можна назвати накладання санкцій на дві великі нафтові компанії Роснефть і«Лукойл за “відсутність серйозної зіцікавленності” до мирного процесу.

Останнє прохання Зеленського стосується ракет Tomahawk та інших ракет дальньої дії, які дозволили б вражати цілі в глибині російської території. Але Трамп заявив, що ракети Tomahawk можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо їх запускають США, а вони цього робити не будуть.

