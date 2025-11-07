Россия активно вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины, используя обман, финансовые обещания и давление.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Россия вербует африканцев для войны против Украины

По имеющейся информации, по меньшей мере, 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии вторжения в Украину.

И это только те, кто был идентифицирован, хотя фактическая цифра может быть выше, отметил Сибига.

По его словам, Кремль применяет разные методы вербовки: части обещают большие деньги, других вводят в заблуждение или заставляют подписывать контракты под давлением.

– Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора, – подчеркнул глава МИД.

Украинский дипломат подчеркнул, что иностранцы в составе российских войск оказываются в самых опасных условиях, ведь их отправляют на так называемые “мясные штурмы”.

– Большинство из них немедленно отправляются на штурмы, где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как к второсортному, затратному человеческому материалу. Большинство наемников не живут больше месяца, – подчеркнул Сибига.

Министр назвал два способа уйти от смерти для тех, кого заставляют воевать на стороне РФ.

– Во-первых, не идти в ряды российской армии и не подписывать никаких документов с российскими властями. Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию, – сказал он.

– Во-вторых, если вас уже отправили на передовую, ищите любую возможность дезертировать и сдаться в плен. Большинство иностранных наемников, находящихся в украинском плену, стали военнопленными во время первого боя. Все они спасли себе жизнь. Мы относимся к военнопленным в соответствии со всеми стандартами международного гуманитарного права. Украинский плен — это билет к жизни и возможность вернуться в родную страну, — подчеркнул дипломат.

Сибига подчеркнул, что Россия ведет вербовку не только в Африке, но и в других странах.

Ранее Служба внешней разведки сообщала, что Россия активно вербует бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки для участия в войне против Украины.

