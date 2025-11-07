Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Российские оккупанты снизили свою активность в Покровске Донецкой области, поскольку хотят минимизировать потери и ожидают пополнения сил. В Мирнограде ситуация остается стабильно тяжелой.

Об этом говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Ситуация в Покровске на 7 ноября

Так, Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДСВ) продолжают выявлять и уничтожать оккупантов в Покровске. В городе и на окраинах работают Силы беспилотных систем, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, Силы специальных операций, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.

По информации военных, россияне стали менее активны, стараются меньше передвигаться по городу. Враг хочет минимизировать свои потери и ожидает пополнения сил.

— Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз пытался перебросить личный состав с помощью автомобилей и мототехники. Силы обороны не допустили этого, — рассказали в пресс-центре 7 корпуса ДШВ.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 71 оккупанта, еще 36 захватчиков ранены.

Также в течение нескольких дней россияне несколько раз пытались проникнуть в Гришино, что к северу от Покровска. Оккупанты хотели ввести в заблуждение украинских военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Однако врагу это не удалось.

Ситуация в Мирнограде

В районе Мирнограда, к востоку от Покровска, ситуация остается тяжелой.

По данным военных 7 корпуса ДШВ, после многочисленных неудачных попыток штурмовать город с востока теперь россияне будут пытаться изменить вектор удара.

4 ноября в Генеральном штабе сообщили, что ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации.

