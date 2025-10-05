Росія активно вербує колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки для участі у війні проти України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

РФ вербує афганський військових

За даними СЗРУ, російська сторона обіцяє афганським військовим від 1,5 до 2,5 тис. доларів щомісяця, а також можливість отримати російське громадянство або тимчасову посвідку на проживання.

– Фіксуємо активну роботу російських спецслужб в Афганістані. На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Вербуванню сприяє оголошене у березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану, — зазначив він.

Загалом чисельність афганських військових, яких раніше готували інструктори США, Великої Британії та інших країн НАТО, становить близько 20–25 тисяч осіб.

Вербування через Іран та Ірак

Олег Александров повідомив, що росіяни також шукають добровольців в Ірані, прикриваючись пропозиціями роботи з охорони об’єктів у РФ.

Для цього використовуються вербувальні центри, пов’язані з ГРУ, зокрема ПВК Редут і Конвой, а також релігійні організації.

За даними розвідки, найманців перевозять літаком з Ірану до військових центрів у Ростовській, Воронезькій та Казанській областях, де вони проходять прискорену підготовку з тактики штурмових дій і володіння російською зброєю.

Подібна схема діє і в Іраку, там вербуванням займається група іракців, які мають російське громадянство.

Іракським найманцям пропонують зарплату 2,5-3 тис. доларів, лікування у разі поранення, а також 10 тис. доларів на житло в Росії та громадянство для членів родини.

За оцінками СЗРУ, у складі російської армії вже воює близько 1,4 тис. громадян Іраку.

Розвідка фіксує, що до вербування найманців у країнах Африки та Близького Сходу, зокрема в Ємені, Ефіопії та Судані — залучають російські дипломатичні установи, які забезпечують консульську підтримку під час в’їзду завербованих осіб до РФ.

У країнах Латинської Америки та Карибського басейну вербування відбувається через Telegram та TikTok, де поширюються привабливі відео про високу оплату служби в армії РФ. Рекламу орієнтують на осіб із військовим досвідом.

Разом з тим, за словами представника СЗРУ, до консульств цих країн у Росії вже надходять звернення від іноземців, які хочуть розірвати контракти зі Збройними силами РФ і повернутися додому.

Консульські установи проводять роз’яснювальні кампанії, щоб зменшити кількість людей, яких російські спецслужби вводять в оману.

Нагадаємо у Головному управлінні розвідки повідомляли, що Росія примусово вербує для війни мігрантів з Узбекистану та Таджикистану.

