В пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов Украины будут вынужденно применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает в Telegram Укрэнерго.

Отключение света 7 ноября: что известно

— Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, — сообщили в Укрэнерго.

Время и объем применения ограничений будут следующими.

Графики почасовых отключений:

с 08:00 до 21:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики ограничений мощности:

с 08:00 до 22:00 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.

— Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно, — призвали в компании.

