Отключение света 7 ноября: введены вынужденные ограничения в большинстве областей
В пятницу, 7 ноября, в большинстве регионов Украины будут вынужденно применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает в Telegram Укрэнерго.
Отключение света 7 ноября: что известно
— Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, — сообщили в Укрэнерго.
Время и объем применения ограничений будут следующими.
Графики почасовых отключений:
- с 08:00 до 21:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
Графики ограничений мощности:
- с 08:00 до 22:00 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго подчеркнули, что время и объем применения ограничений могут измениться.
— Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно, — призвали в компании.
Ранее в Государственной службе статистики сообщили, что по состоянию на второй квартал 2025 года долги украинцев за коммунальные услуги достигли 106,6 млрд грн.
В эту сумму не включена задолженность за услуги ЖКХ, накопившаяся на временно оккупированных территориях.