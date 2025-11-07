Шаг — украинский аналог российской копейки, впервые напечатанный еще в XVI веке, а затем возрожденный в период восстания УПА. Сто лет назад “шаг” печатали из бумаги, а его популярность позволяла валюте быть в обороте даже за рубежом.

Так украинский историк Александр Алферов объяснил важность инициативы Нацбанка относительно переименования денежных “копеек” на “шаги”.

Свою позицию он рассказал ведущей телемарафона Єдині новини Яне Брензей.

Сейчас смотрят

Шаг вместо копейки — позиция историка Алферова

— Это очень крутая идея. Напомню, что копейка — разменная монета рублевой зоны. Она есть в России, Беларуси, Приднестровье, оккупированных регионах. Само название “копейка” происходит от изображения всадника с копьем на серебряных московских монетках XVI-XVII столетий. Это чисто российское название, и к нам оно пришло в период оккупации СССР. А “шаг” в том же веке обозначал разменную монету на территории Украины. И если мы читаем Котляревского, Лесю Украинку, все они называют мелкую монету шагом, — рассказал Алферов.

И хотя в советское время власти хотели упразднить этот термин, “шаги” остались в украинских пословицах, стихах и прозе, сохранившись с XVI века до конца XX.

— То есть мы таким образом заявляем: Прочь от Москвы и избавляем нашу Украину от одного из последних маркеров обозначений рублевой зоны, — резюмировал историк.

Что говорят в НБУ

Украина планирует до конца года заменить мелкие монеты на шаги, чтобы избавиться от остатков прежнего московского влияния. Об этом 5 ноября в интервью Reuters заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

По его словам, термин шаг использовался как денежная единица в Украине в XVI–XVII веках, а монеты с таким названием были в обращении во время Украинской революции 1917–1921 годов. Пышный выразил надежду, что процесс замены копеек завершится еще в этом году.

— Мы должны наконец завершить денежную реформу и убрать любые связи с Москвой, потому что у нас есть свое собственное название, и пришло время его вернуть, — подчеркнул он.

Глава Нацбанка также отметил, что копейка сейчас сохранилась только в трех из 15 бывших республик СССР — России, Беларуси и Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.