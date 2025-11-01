В ноябре валютный рынок будет находиться под влиянием нескольких взаимосвязанных факторов, которые будут формировать общую картину курсовых изменений.

Об этих изменениях и о том, каким будет курс доллара в ноябре, Фактам ICTV рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Что будет с курсом доллара в ноябре

Какие факторы будут влиять на курс доллара в ноябре:

Прежде всего это развитие основных отраслей экономики, возможности экспорта в условиях Новой углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗВТ/DCFTA) между Украиной и Европейским Союзом, которую утвердили 9 октября 2025 года (взамен временного режима “торгового безвиза”) и соответственно уровень международных валютных резервов, инфляция и уровень потребительских цен (в сентябре цены выросли в среднем на 0,3%, ожидается, что аналогичная тенденция сохранится по итогам октября).

Влиять на курс доллара в ноябре будут и “военные” факторы (последствия вражеских обстрелов, ситуация на поле боя и т. д.). Они могут сильно давить на рынок и в какой-то мере “провоцировать” рост спроса на валюту.

— Но, на мой взгляд, самым важным фактором остается стратегия Национального банка. Предполагается, что НБУ продолжит режим “управляемой гибкости”, эффективно регулируя соотношение спроса и предложения через валютные интервенции. Ожидаемый объем интервенций в течение ноября скорее всего не превысит 4-4,5 млрд долларов (ориентировочно $800-850 млн в неделю, то есть он будет на приемлемом уровне), — подчеркнул эксперт.

Вполне возможно, что в ноябре на межбанковском рынке НБУ может позволить некоторую свободу формирования курсов на основе рыночного соотношения спроса и предложения.

При этом рынок будет оставаться защищенным, поэтому в случае чрезмерного спроса, превышающего 15-17% от предложения, Нацбанк будет оперативно вмешиваться, увеличивая объемы интервенций. То есть “свобода” курсообразования возможна, но без резких и стремительных изменений.

На наличном рынке ключевым фактором будут настроения граждан. Чем ближе конец года, тем больше наличных денег может появиться в обращении. Очевидно, что кто-то будет покупать валюту, кто-то вкладывать в гривневые депозиты или ОВГЗ, кто-то хранить под “подушкой”.

Однако наиболее эффективным способом защиты сбережений сейчас является размещение средств на гривневых депозитах с относительно коротким сроком, что помогает сохранить их от инфляционного обесценивания (напомню, что самые высокие ставки по гривневым вкладам наблюдаются на депозиты сроком 6-9 мес. и 1 год, достигая 17% годовых).

Эксперт отметил, что увеличение спроса на наличном рынке, как правило, сопровождается расширением разницы между курсом покупки и продажи. Например, в конце октября спред в некоторые дни составлял 0,7-1 грн.

Более широкий спред отражает осторожность обменных пунктов и желание получить прибыль в условиях повышенного спроса. Впрочем, дефицита наличной валюты в Украине не предвидится, поэтому любой ажиотаж может быть скорее “эмоциональным”, а значит и кратковременным.

Прогноз курса доллара в ноябре 2025 года

По словам эксперта, курс доллара в ноябре 2025 года потенциально может вырасти, а коридор изменений может быть в пределах 42-43 грн / $.

— Думаю, что все будет зависеть от тактических шагов НБУ, однако можно с определенной долей уверенности рассчитывать на то, что курсы “не будут прыгать” внезапно и неожиданно, а все изменения будут достаточно медленными с незначительными периодами относительного курсового спокойствия-стабильности, — подчеркнул банкир.

Что будет с курсом евро в ноябре

— В то же время мы ожидаем, что курс евро будет колебаться в пределах 49-51 грн. В таком случае, скорее всего, повышение курсов будет медленным, даже “вялым”, без резких скачков, — рассказал эксперт.

Курс евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соотношения гривна/доллар. Если соотношение доллара к евро останется в пределах 1,15–1,20, а курс доллара в Украине вырастет, например, до 43 грн, то верхняя граница курса евро в Украине может достичь около 51 грн.

Итак, в ноябре наступает кульминация года — осенне-зимний период частичной неопределенности, который можно будет связать с последствиями обстрелов энергетической инфраструктуры и психологическим напряжением в обществе.

Вместе с тем международная финансовая помощь может стать хорошим “обезболивающим”, которое сбалансирует бюджет на следующий год, то есть Украина может избавиться от рисков появления “язв” экономических кризисов.

— И, повторюсь, Нацбанк, как основной игрок на валютном рынке, будет эффективно действовать, контролируя настроения и предотвращая негативные явления, избегая / сдерживая кризисные ситуации, — подытожил эксперт.

