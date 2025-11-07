Шаг – український аналог російської копійки, вперше надрукований ще в XVI столітті, а потім відроджений у період повстання УПА. Сто років тому “шаг” друкували з паперу, а його популярність дозволяла валюті бути в обігу навіть за кордоном.

Так, український історик Олександр Алфьоров пояснив важливість ініціативи Нацбанку щодо перейменування грошових “копійок” на “шаги”.

Свою позицію він розповів ведучій телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

Зараз дивляться

Шаг замість копійки – позиція історика Алфьорова

– Це дуже крута ідея. Нагадаю, що копійка – розмінна монета рублевої зони. Вона є у Росії, Білорусі, Придністров’ї, окупованих регіонах. Сама назва “копійка” походить від зображення вершника з копієм на срібних московських монетах XVI-XVII століть. Це суто російська назва, і до нас вона прийшла в період окупації СРСР. А “шаг” у тому ж столітті означав розмінну монету на території України. І якщо ми читаємо Котляревського, Лесю Українку, то всі вони називають дрібну монету шагом, – розповів Алфьоров.

І хоча за радянських часів влада хотіла скасувати цей термін, “шаги” залишилися в українських прислів’ях, віршах та прозі, зберігшись з XVI століття до кінця XX.

— Тобто ми таким чином заявляємо: Геть від Москви і позбавляємо нашу Україну від одного з останніх маркерів позначень рублевої зони, — резюмував історик.

Що кажуть у НБУ

Україна планує до кінця року замінити дрібні монети на шаги, щоб позбутися залишків колишнього московського впливу. Про це 5 листопада в інтерв’ю Reuters заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, термін шаг використовували як грошову одиницю в Україні у XVI–XVII століттях, а монети з такою назвою були в обігу під час Української революції 1917–1921 років. Пишний висловив сподівання, що процес заміни копійок завершиться ще цього року.

– Ми маємо нарешті завершити грошову реформу і прибрати будь-які зв’язки з Москвою, бо у нас є своя власна назва, і настав час її повернути, — наголосив він.

Голова Нацбанку також зазначив, що копійка нині збереглася лише в трьох із 15 колишніх республік СРСР — Росії, Білорусі та Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.