Аварійні відключення світла запроваджено в низці областей України в ніч на суботу, 8 листопада. Причина – масована атака РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це поінформували в Міністерстві енергетики України

Аварійні відключення світла в Україні 8 листопада: що відомо

Наразі відомо про запровадження аварійних відключень світла у Києві та області, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській, Сумській та Кіровоградській областях.

– Ворог знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії, – наголосила глава Міненерго Світлана Гринчук.

Графіки задіяли для недопущення перевантаження енергосистеми України внаслідок обстрілу.

За словами міністра, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків ворожого удару, щоб повернути людям світло, щойно дозволить безпекова ситуація.

Аварійні відключення електроенергії скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Гринчук закликала зберігати спокій та слідкувати за офіційною інформацією. Міністр наголосила, що, попри плани агресора, “Україна буде мати світло й тепло цієї зими”.

Комбінована атака на Україну 8 листопада: що відомо

У ніч на 8 листопада РФ здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети Калібр, балістику.

Крім того, ворог уже двічі піднімав у повітря винищувачі МіГ-31К, з яких запустив гіперзвукові ракети Кинджал.

Кинджали, зокрема, летіли в напрямку Києва та міста Кременчук (Полтавська область).

Вибухи лунали в Києві, передмісті Харкова, Дніпрі, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях.

Відомо, що у Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

