Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили успішну диверсію на залізничних коліях поблизу окупованого Сімферополя у Криму.

Про це йдеться у дописі Telegram-каналу АТЕШ.

Партизани пошкодили логістику окупантів

За даними АТЕШ, у результаті диверсії пошкоджено важливу транспортну артерію, що забезпечувала логістику російських окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямках.

– Наші агенти провели успішну диверсію на залізничних коліях в районі Сімферополя, завдавши удару по ключовій логістичній артерії російських окупаційних військ на Херсонському і Запорізькому напрямку, – йдеться у повідомленні.

В результаті операції було призупинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву поставок боєкомплекту, палива і техніки окупантам.

Партизани наголосили, що продовжують систематично руйнувати транспортну інфраструктуру ворога на тимчасово окупованих територіях.

Напередодні підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Внаслідок цього ліквідовано пускову установку ЗРК С-400 Тріумф та склад боєприпасів 18 армії РФ.

