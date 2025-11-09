В мемуарах бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг описал как “болезненный момент” решение 2022 года отклонить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над страной.

Об этом пишет британская газета The Times.

Столтенберг об отказе закрыть небо над Украиной

Столтенберг вспомнил, что Зеленский звонил ему из бункера в Киеве, когда город был под угрозой наступления российских сил. По его словам, президент Украины просил ввести запрет на полеты российских самолетов, беспилотников и вертолетов над территорией страны.

– Я принимаю, что вы не посылаете наземные войска… Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство, – сказал тогда Зеленский.

Тогда, по словам Столтенберга, Зеленский напоминал, что НАТО уже имело опыт введения подобных мер в прошлом.

Столтенберг объяснил, что ввести бесполетную зону над Украиной было “невозможно”, ведь это потребовало бы предварительного уничтожения российских систем ПВО на территории России и Беларуси. Без этого, по его словам, самолеты НАТО не смогли бы действовать безопасно в украинском небе.

Он подчеркнул, что сбивание российского самолета означало бы фактическое втягивание НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Как тогда отмечал бывший президент США Джо Байден, западные лидеры не были готовы рисковать началом масштабной войны ради Украины.

Экс-генсек также признался, что во время того разговора боялся, что это может быть последний звонок Зеленского. В то же время Столтенберг считает, что решение не вводить войска НАТО было правильным, однако признал: западная помощь Украине оказалась недостаточной и запоздалой.

По его убеждению, если бы Киев получил больше военной поддержки в начале, полномасштабного вторжения могло бы не произойти – тогда бы российский диктатор Владимир Путин, вероятно, осознал бы, что нападение на хорошо вооруженную Украину невозможно.

Напомним, Йенс Столтенберг ушел с поста генсека НАТО в 2024 году. Эту должность занял экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

