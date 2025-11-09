У мемуарах колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг описав як “болісний момент” рішення 2022 року відхилити прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над країною.

Про це пише британська газета The Times.

Столтенберг про відмову закрити небо над Україною

Столтенберг пригадав, що Зеленський телефонував йому з бункера в Києві, коли місто було під загрозою наступу російських сил. За його словами, президент України просив запровадити заборону на польоти російських літаків, безпілотників і гелікоптерів над територією країни.

– Я приймаю, що ви не надсилаєте наземні війська… Але, будь ласка, закрийте повітряний простір, – сказав тоді Зеленський.

Тоді, за словами Столтенберга, Зеленський нагадував, що НАТО вже мало досвід запровадження подібних заходів у минулому.

Столтенберг пояснив, що запровадити безпольотну зону над Україною було “неможливо”, адже це потребувало б попереднього знищення російських систем ППО на території Росії та Білорусі. Без цього, за його словами, літаки НАТО не змогли б діяти безпечно в українському небі.

Він наголосив, що збиття російського літака означало б фактичне втягнення НАТО у пряме військове зіткнення з Росією. Як тоді зазначав колишній президент США Джо Байден, західні лідери не були готові ризикувати початком масштабної війни заради України.

Ексгенсек також зізнався, що під час тієї розмови боявся, що це може бути останній дзвінок Зеленського. Водночас Столтенберг вважає, що рішення не вводити війська НАТО було правильним, однак визнав: західна допомога Україні виявилася недостатньою й запізнілою.

На його переконання, якби Київ отримав більше військової підтримки на початку, повномасштабного вторгнення могло б не статися – тоді б російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, усвідомив би, що напад на добре озброєну Україну неможливий.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг пішов з посади генсека НАТО у 2024 році. Цю посаду обійняв експрем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

