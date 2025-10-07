Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии выступили против прямых переговоров ЕС с Москвой до начала войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом она сказала в интервью венгерскому порталу Partizan, заявив также, что пандемия Covid-19 ухудшила ситуацию из-за отсутствия прямых контактов с диктатором Владимиром Путиным.

В странах Балтии и Польше резко раскритиковали слова Меркель, что они якобы способствовали разрыву отношений Европы с Россией.

Скандальное заявление Меркель

В интервью Меркель, в частности, напомнила о Минских соглашениях, заключению которых она способствовала в 2015 году.

– В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно, поэтому я хотела начать новый формат, в рамках которого мы, как ЕС, могли бы напрямую говорить с Путиным. Часть людей это не поддержала. В первую очередь это были страны Балтии, но и Польша также возражала, – сказала она.

По словам экс-канцлера, эти четыре страны якобы боялись, “что у нас не будет общей политики в отношении России”. Затем она добавила, что потом она ушла с поста и началась агрессия Путина.

Также она сказала, что они больше не могли встретиться с Путиным, потому что тот боялся коронавируса. По мнению Меркель, коронавирус – главная причина, почему Россия так политически радикализировалась и в конце концов напала на Украину.

Немецкий таблоид Bild отметил, что в интервью Меркель не упомянула, что российская агрессия против Украины продолжалась и весь период 2015-2021 годов, когда действовали так называемые Минские соглашения и когда погибло около 5 тыс. украинских военных.

Реакция Польши и стран Балтии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя это заявление Меркель, напомнил ее другое заявление об отношении стран региона к строительству газопровода Северный поток.

– Это так же правда, как и то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против Северного потока. Посмотрите на реакцию немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году о том, что нам не нравятся договоренности за нашими спинами. Поэтому канцлер явно забыла, как ее собственное правительство отреагировало на наши протесты, – заявил он.

Заместитель лидера партии Право и справедливость (PiS) и экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал интервью Меркель бездумным.

– Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие, – написал он в соцсети X.

Депутат литовского Сейма Жигимантас Павильонис заявил , что бывшая лидер Германии потакает диктатору Путину.

– Меркель представляет давнюю традицию потакания Путину, благодаря которой российские танки сейчас находятся и в Грузии, и в Украине. Если бы эта линия продолжалась сегодня, я боюсь, что они (танки РФ, – Ред.) оказались бы где-то по дороге в Берлин и на нашей территории, – сказал он.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна не упомянул Меркель, но подчеркнул, что только Россия виновата в агрессии против Украины.

– Война России против Украины обусловлена только одним фактором: отказом признать распад Советского Союза и неуемными империалистическими амбициями. Только Россия виновата в этой агрессии, – написал он.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал заявления Меркель, назвав их низкой оценкой и обвинив экс-канцлера в перекладывании ответственности за войну России против Украины на страны Балтии и Польшу.

Он также добавил, что такие слова бросают тень на весь период ее пребывания в должности.

