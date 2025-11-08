В Покровске штурмовые группы Сил обороны Украины зачищают от российских оккупантов дом за домом.

Об этом сообщает пресс-центр Группировки войск Восток.

Ситуация в Покровске 8 ноября

Так, на Покровском направлении по состоянию на 18:00 8 ноября оккупанты 57 раз пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны за сегодня уже отбили 52 вражеские атаки.

Также продолжаются поисково-ударные операции в Покровске, ведь россияне не оставляют попыток просочиться в город.

По данным военных, попытки врага зайти в северные окраины Покровска безуспешны.

Штурмовые группы Сил обороны Украины непосредственно в городе выявляют и уничтожают врага — зачищают от оккупантов дом за домом.

Особое внимание уделяется уничтожению российских пилотов дронов.

Ситуация возле Мирнограда

По данным УВ Восток, оккупанты продолжают атаковать в районе Мирнограда, однако наши защитники держат позиции и не дают россиянам закрепиться на окраинах.

Несмотря на то, что логистика украинских подразделений затруднена, она все же обеспечивается в необходимом объеме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в самом Покровске находится 314 российских оккупантов.

В свою очередь, 7 корпус ДШВ сообщал, что захватчики снизили свою активность в Покровске, поскольку хотят минимизировать потери и ожидают пополнения.

