ВСУ в Покровске зачищают от оккупантов дом за домом — группировка Восток
- В Покровске штурмовики зачищают городскую застройку от инфильтрированных оккупантов.
- Силы обороны выявляют и уничтожают вражеские экипажи БПЛА.
В Покровске штурмовые группы Сил обороны Украины зачищают от российских оккупантов дом за домом.
Об этом сообщает пресс-центр Группировки войск Восток.
Ситуация в Покровске 8 ноября
Так, на Покровском направлении по состоянию на 18:00 8 ноября оккупанты 57 раз пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны за сегодня уже отбили 52 вражеские атаки.
Также продолжаются поисково-ударные операции в Покровске, ведь россияне не оставляют попыток просочиться в город.
По данным военных, попытки врага зайти в северные окраины Покровска безуспешны.
Штурмовые группы Сил обороны Украины непосредственно в городе выявляют и уничтожают врага — зачищают от оккупантов дом за домом.
Особое внимание уделяется уничтожению российских пилотов дронов.
Ситуация возле Мирнограда
По данным УВ Восток, оккупанты продолжают атаковать в районе Мирнограда, однако наши защитники держат позиции и не дают россиянам закрепиться на окраинах.
Несмотря на то, что логистика украинских подразделений затруднена, она все же обеспечивается в необходимом объеме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в самом Покровске находится 314 российских оккупантов.
В свою очередь, 7 корпус ДШВ сообщал, что захватчики снизили свою активность в Покровске, поскольку хотят минимизировать потери и ожидают пополнения.