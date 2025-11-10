Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии изданию РБК-Украина.

Какова ситуация в Покровске и Мирнограде

– Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только несет огромные потери, – заявил Ковалев.

По его словам, украинские подразделения уверенно удерживают позиции в районе Мирнограда и уничтожают российские силы на подступах к городу.

Он отметил, что логистика в Мирноград затруднена, однако осуществляется, а сообщения о полном огневом контроле врага над путями снабжения или об оперативном окружении города не соответствуют действительности.

– Накануне подразделениям, которые обороняют город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск, – добавил он.

Спикер Генерального штаба ВСУ отметил, что украинские силы активно противодействуют попыткам вражеских пехотных групп закрепиться в Покровске. По его словам, в городе продолжаются поисково-ударные действия, а позиции противника в городской застройке уничтожаются.

