У Покровську та Мирнограді, що на Донеччині, продовжуються дуже важкі бої, але оточення, про яке раніше говорили росіяни, немає.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Чи є оточення Покровська

За словами Андрія Коваленка, ідея першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, який відповідає за пропаганду та регіональну політику, із запрошенням іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ провалилася.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп’янську та Покровську.

Сили оборони на цих напрямках ведуть дуже складні бої із загарбниками, яких надзвичайно багато.

У Купʼянську ЗСУ знищують російські групи в місті; триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому, наголошує керівник ЦПД.

– Фронт вкрай складний зараз. Інформаційно росіяни намагалися раніше поширювати на Захід новини про власні так звані успіхи, але час іде і ці речі ніяк не підтверджуються, що є також окремим епізодом їхніх інформаційних поразок, – каже Андрій Коваленко.

Раніше у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що у Покровську найбільш інтенсивні бої йдуть на території промзони та півночі міста. Також ворог намагається закріпитися у багатоповерхівках, але Сили оборони не дають.

Крім того, окупанти намагаються просуватися у бік Гришиного – це на північний захід від Покровська.

Також повідомлялося, що в Покровську штурмові групи ЗСУ зачищають від російських окупантів будинок за будинком, і особлива увага приділяється ліквідації російських пілотів дронів.

