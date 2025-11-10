Ворога багато, але оточення Покровська та Мирнограду немає – Коваленко
- Російський тиск на Покровськ та Мирноград дуже сильний, проте оточення міст немає.
- Складною є ситуація у Купʼянську, на Лиманському та Запорізькому напрямку.
У Покровську та Мирнограді, що на Донеччині, продовжуються дуже важкі бої, але оточення, про яке раніше говорили росіяни, немає.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Чи є оточення Покровська
За словами Андрія Коваленка, ідея першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, який відповідає за пропаганду та регіональну політику, із запрошенням іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ провалилася.
Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп’янську та Покровську.
Сили оборони на цих напрямках ведуть дуже складні бої із загарбниками, яких надзвичайно багато.
У Купʼянську ЗСУ знищують російські групи в місті; триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому, наголошує керівник ЦПД.
– Фронт вкрай складний зараз. Інформаційно росіяни намагалися раніше поширювати на Захід новини про власні так звані успіхи, але час іде і ці речі ніяк не підтверджуються, що є також окремим епізодом їхніх інформаційних поразок, – каже Андрій Коваленко.
Раніше у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що у Покровську найбільш інтенсивні бої йдуть на території промзони та півночі міста. Також ворог намагається закріпитися у багатоповерхівках, але Сили оборони не дають.
Крім того, окупанти намагаються просуватися у бік Гришиного – це на північний захід від Покровська.
Також повідомлялося, що в Покровську штурмові групи ЗСУ зачищають від російських окупантів будинок за будинком, і особлива увага приділяється ліквідації російських пілотів дронів.