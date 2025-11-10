Самые интенсивные бои в промзоне, просачивание врага под контролем ВСУ — 7 корпус ДШВ
- В районе Покровска ведутся самые интенсивные бои в промзоне города.
- Пути проникновения врага в промзоне города находятся под контролем ВСУ, что ограничивает возможности врага пополнять потери.
- ВСУ зачищают город и не позволяют оккупантам закрепиться в многоэтажках.
- За прошедшую неделю ВСУ ликвидировали 236 российских военных, ранили еще 136.
В Покровске наиболее интенсивные бои идут на территории промзоны, что на севере города.
Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Ситуация в Покровске на 10 ноября
По информации военных, пути инфильтрации (просачивания) врага в промзону находятся под контролем ВСУ. Поэтому у оккупантов очень ограниченные возможности для пополнения своих потерь.
Также Силы обороны не дают россиянам закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать как господствующие высоты. Такое противодействие позволяет другим подразделениям ВСУ зачищать город от врага.
В то же время захватчики пытаются сконцентрировать усилия в других районах Покровска и на западных окраинах, чтобы продвигаться в сторону Гришиного — это к северо-западу от Покровска.
Украинским военным удается сдерживать россиян благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет Силам обороны продолжать выполнение задач.
Потери РФ в Покровске
Так, за прошедшую неделю Силы обороны в Покровске ликвидировали 236 российских оккупантов, еще 136 врагов получили ранения. Также наши воины поразили один танк, три боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники.
Но несмотря на потери, захватчики продолжают наращивать штурмы позиций наших военных в Покровской агломерации (Покровск и прилегающие населенные пункты). Так, на прошлой неделе оккупанты 132 раза атаковали наши подразделения, а это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.
Оборона Мирнограда
По информации 7 корпуса ДШВ, российские войска не оставляют попыток атаковать Мирноград с юго-востока. Силам обороны удается ликвидировать оккупантов на подступах к городу
Обеспечение подразделений ВСУ в Мирнограде выполняется — пополнение запасов продуктов и боекомплекта проводится своевременно.