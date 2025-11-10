В Покровске наиболее интенсивные бои идут на территории промзоны, что на севере города.

Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Покровске на 10 ноября

По информации военных, пути инфильтрации (просачивания) врага в промзону находятся под контролем ВСУ. Поэтому у оккупантов очень ограниченные возможности для пополнения своих потерь.

Также Силы обороны не дают россиянам закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать как господствующие высоты. Такое противодействие позволяет другим подразделениям ВСУ зачищать город от врага.

В то же время захватчики пытаются сконцентрировать усилия в других районах Покровска и на западных окраинах, чтобы продвигаться в сторону Гришиного — это к северо-западу от Покровска.

Украинским военным удается сдерживать россиян благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет Силам обороны продолжать выполнение задач.

Потери РФ в Покровске

Так, за прошедшую неделю Силы обороны в Покровске ликвидировали 236 российских оккупантов, еще 136 врагов получили ранения. Также наши воины поразили один танк, три боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники.

Но несмотря на потери, захватчики продолжают наращивать штурмы позиций наших военных в Покровской агломерации (Покровск и прилегающие населенные пункты). Так, на прошлой неделе оккупанты 132 раза атаковали наши подразделения, а это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

Оборона Мирнограда

По информации 7 корпуса ДШВ, российские войска не оставляют попыток атаковать Мирноград с юго-востока. Силам обороны удается ликвидировать оккупантов на подступах к городу

Обеспечение подразделений ВСУ в Мирнограде выполняется — пополнение запасов продуктов и боекомплекта проводится своевременно.

