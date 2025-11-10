Когда начались первые серьезные отключения света, все начали искать альтернативные пути освещения и подзарядки гаджетов, хотя значительно более важной проблемой оказалось отсутствие отопления. Потому что когда нет тепла, выжить в холодной квартире трудно.

Как утеплить жилье в блэкаут, когда нет света и отопления? Факты недели провели настоящий энергоаудит и проверили наиболее популярные лайфхаки!

Один из вариантов согреться в многоэтажке — это оборудовать в подвальных помещениях пункты обогрева.

Если установить буржуйку в подвале, можно обеспечить теплом жителей на случай отключения отопления в результате российских атак. Но стоит помнить, что нужно выводить трубу повыше и позаботиться об огнетушителе.

Важность энергосбережения

Прежде чем думать над возможностью обогреться без отопления в квартире, надо позаботиться об энергоэффективности, потому что до 30-40% тепла из домов теряется. Сделать это можно с помощью тепловизора, они недешевые, но можно нанять специалиста, который профессионально проведет энергоаудит.

Прежде всего надо проверить и утеплить окна. Это можно сделать с помощью бумажки. Надо открыть окно, просунуть обычный лист, закрыть, и попробовать, как вытягивается. Если легко, то надо отрегулировать створку окон и проверить уплотнитель. Примерно так же надо проверить двери.

Для обогрева надо выбрать одну жилую комнату, щели под дверью закрыть, чтобы холод не проходил из других комнат. Днем, когда есть солнце, шторы надо открывать, чтобы оно нагревало помещение.

Мифы и лайфхаки по обогреву без отопления

По интернету и просто сарафанному радио гуляют сотни мифов о том, как обогреться при отсутствии электроэнергии и отопления. Кто-то предлагает греть воду, кто-то советует нагревать кирпичи.

Способ номер один. Кипяток, который дает тепло. Кастрюлю наполняют водой, она быстро закипает. Тепло от нее есть, но горячая вода повышает влажность, а это прямой путь к холоду. Поэтому это плохой вариант.

Можно нагреть шамотный, то есть огнеупорный кирпич, который вроде бы может работать как обогреватель.

Его нужно нагревать на огне довольно долго, что при отсутствии газоснабжения может быть дорого и проблематично. Тепло он дает неплохо, но стоит заметить, что для обогрева комнаты около 12 кв. м таких кирпичей нужно несколько.

— Если мы берем комнату площадью 12 кв. м и одного человека, который там будет находиться, и надо обогревать 8 часов, например, то нам надо около 10-12 кирпичей. Но очень зависит от температуры — от какой и до какой надо нам прогревать, — говорит ученый-теплофизик Евгений Антипов.

Другой способ советует эксперт по выживанию Игорь Молодан. Радиатор из нескольких горшков для цветов и свечей. Для его изготовления нужно соединить несколько горшков и поставить над свечой.

— Я замерил температуру, горшок верхний нагревается до 170 градусов, до такой температуры, — говорит эксперт.

Также существуют различные электронные девайсы для обогрева тела, которые работают от пауэрбанков. Стоят они от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Такие грелки позволяют согреться в одежде, а еще их можно положить под одеяло. Большой минус — быстро разряжается пауэрбанк.

Надо также не забывать тепло одеваться. Лучше всего помогает согреться наслоение одежды, это поможет сохранить больше тепла.

Еще один способ не мерзнуть — это использовать термобелье. Для обогрева не нужно синтетическое, лучше — шерстяное. Цены на него от нескольких тысяч гривен.

Также советуют покупать спальные мешки. Но здесь надо знать, что выбирать. Они бывают летние, осенние и зимние, потому что рассчитаны на разные уровни температур. И это обязательно надо учитывать.

