Коли почались перші серйозні відключення світла, всі почали шукати альтернативні шляхи освітлення та підзарядки гаджетів, хоча значно важливішою проблемою виявилась відсутність опалення. Бо коли немає тепла, вижити в холодній квартирі важко.

Як утеплити житло у блекаут, коли немає світла і опалення? Факти тижня провели справжній енергоаудит і перевірили найбільш популярні лайфхаки.

Один з варіантів зігрітися у багатоповерхівці – це обладнати у підвальних приміщеннях пункти обігріву.

Якщо встановити буржуйку у підвалі, можна забезпечити теплом мешканців на випадок відключення опалення внаслідок російських атак. Але варто пам’ятати, що потрібно виводити трубу повище і потурбуватися про вогнегасник.

Важливість енергоощадження

Перш ніж думати над можливістю обігрітися без опалення у квартирі, треба потурбуватися про енергоефективність, бо до 30-40% тепла з осель втрачається. Зробити це можна за допомогою тепловізора, вони недешеві, але можна найняти спеціаліста, який професійно проведе енергоаудит.

Перш за все треба перевірити та утеплити вікна. Це можна зробити за допомогою папірця. Треба відкрити вікно, просунути звичайний аркуш, закрити, і спробувати, як витягується. Якщо легко, то треба відрегулювати стулку вікон і перевірити ущільнювач. Приблизно так само треба перевірити двері.

Для обігріву треба вибрати одну житлову кімнату, шпарини під дверима закрити, щоб холод не проходив з інших кімнат. Вдень, коли є сонце, штори треба відкривати, щоб воно нагрівало приміщення.

Міфи та лайфхаки щодо обігріву без опалення

Інтернетом і просто сарафанним радіо гуляють сотні міфів про те, як обігрітися за відсутності електроенергії та опалення. Хтось пропонує гріти воду, хтось радить нагрівати цеглу.

Спосіб номер один. Кип’яток, який дає тепло. Каструлю наповнюють водою, вона швидко закипає. Тепло від неї є, але гаряча вода підвищує вологість, а це прямий шлях до холоду. Тому це поганий варіант.

Можна нагріти шамотну, тобто, вогнетривку цеглину, яка начебто може працювати як обігрівач.

Її потрібно нагрівати на вогні доволі довго, що за відсутності газопостачання може бути дорого та проблематично. Тепло вона дає непогано, але варто зауважити, що для обігріву кімнати близько 12 кв. м таких цеглин потрібно кілька.

– Якщо ми беремо кімнату площею 12 кв. м і одну людину, яка там буде перебувати, і треба обігрівати 8 годин, наприклад, то нам треба близько 10-12 цеглин. Але дуже залежить від температури – від якої і до якої треба нам прогрівати, – каже вчений-теплофізик Євген Антипов.

Інший спосіб радить експерт з виживання Ігор Молодан. Радіатор з кількох горщиків для квітів і свічок. Для його виготовлення потрібно з’єднати кілька глечиків і поставити над свічкою.

– Я заміряв температуру, глечик верхній нагрівається до 170 градусів, до такої температури, – каже експерт.

Також існують різні електронні девайси для обігріву тіла, які працюють від повербанків. Коштують вони від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Такі грілки дозволяють зігрітися в одязі, а ще їх можна покласти під ковдру. Великий мінус – швидко розряджається повербанк.

Треба також не забувати тепло вдягатися. Найкраще допомагає зігрітися нашарування одягу, це допоможе зберегти більше тепла.

Ще один спосіб не мерзнути – це використовувати термобілизну. Для обігріву не потрібна синтетична, краще – вовняна. Ціни на неї від кількох тисяч гривень.

Так само радять купувати спальні мішки. Але тут треба знати, що обирати. Вони бувають літні, осінні й зимові, бо розраховані на різні рівні температур. І на це обов’язково треба зважати.

