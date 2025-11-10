В Украине по состоянию на сегодня 67% жилых домов и 84% объектов социальной сферы подключены к централизованному отоплению.

Восстановление тепло- и водоснабжения

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Органы местного самоуправления продолжают подключать объекты к теплу, а профильные службы ликвидируют последствия массированных ударов по критической инфраструктуре.

Так, на Полтавщине запущены котельные, работают водозаборы и очистные сооружения, школы, садики и больницы функционируют в штатном режиме. Электротранспорт вышел на маршруты, а плановые отключения дублируются автобусами.

В Харьковской области – водоснабжение обеспечено, тепло получили уже 72% жителей. Продолжаются работы по обследованию и восстановлению поврежденных объектов критической инфраструктуры. Метрополитен работает, дополнительно введены маршруты наземного транспорта.

В Павлограде на Днепропетровщине из-за повреждений систем электроснабжения часть котельных была остановлена. В настоящее время подключено 30%, пусковые работы продолжаются.

Все службы работают непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу систем.

Кулеба поблагодарил коммунальщиков, ремонтные бригады и энергетиков, которые ежедневно возвращают украинцам тепло, воду и свет даже под обстрелами.

Напомним, 8 ноября в Кременчуге Полтавской области не было света, воды и частично отопления после массированной атаки на регион.

Вследствие комбинированного удара были повреждены объекты критической инфраструктуры в Кременчугском, Лубенском и Полтавском районах.

