Збройні сили України впевнено утримують позиції та нищать російських окупантів на підступах до Мирнограда і в міській забудові Покровська.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі виданню РБК-Україна.

Яка ситуація у Покровську та Мирнограді

– Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати, – заявив Ковальов.

За його словами, українські підрозділи впевнено утримують позиції в районі Мирнограда та знищують російські сили на підступах до міста.

Він зазначив, що логістика до Мирнограда ускладнена, однак здійснюється, а повідомлення про повний вогневий контроль ворога над шляхами постачання чи про оперативне оточення міста не відповідають дійсності.

– Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ, – додав він.

Речник Генерального штабу ЗСУ зазначив, що українські сили активно протидіють спробам ворожих піхотних груп закріпитися у Покровську. За його словами, у місті тривають пошуково-ударні дії, а позиції противника в міській забудові знищуються.

