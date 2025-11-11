В северных микрорайонах Купянска противник пытается сохранить позиции. Украинские подразделения ведут эффективные контрмеры для их вытеснения.

Ситуацию ухудшает сложная логистика, массовое использование врагом беспилотников и угроза применения управляемых авиабомб, сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Текущая ситуация в Купянске

— Сейчас непосредственно россияне в северных районах города (Купянска. – Ред.) пытаются удержаться и удерживать позиции от украинских встречных действий, тогда как украинцы довольно эффективно в последние дни предпринимают попытки их оттуда выбить, — сказал спикер в эфире телемарафона Единые новости во вторник, 11 ноября.

Он подчеркнул, что логистически добраться до Купянска является большой проблемой как для ВСУ, так и для российских сил. Дополнительно осложняет ситуацию массированное применение дронов.

Сейчас смотрят

— Каждая попытка вообще туда попасть — это отдельная очень большая задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте — тем более… поэтому основная нагрузка сейчас ложится на плечи штурмовой пехоты с обеих сторон, и вообще пехоты как таковой, и на эффективность работы БПЛА-шников, — добавил спикер.

По словам Трегубова, дополнительно осложняет оборонительные и наступательные действия применение врагом авиации и управляемых авиабомб из-за близости Харьковщины к российской границе.

— Тем не менее, сейчас очень многое держится на отваге, на эффективности действий украинской пехоты, и в том числе украинской штурмовой пехоты, — отметил спикер.

Россияне наступают в районе Волчанска

Параллельно российские оккупационные войска продолжают наступать в районе Волчанска на Харьковщине, но при этом несут значительные потери.

— В отличие от Купянска, в Волчанске разрушена большая часть зданий, причем разрушена давно. Там дольше идут боевые действия, и разрушения значительно серьезнее, поэтому вопрос в том, где вообще держать позиции. Россияне наступают на территорию, которая уже просто разрушена, а украинские силы обороняют территорию, на которой уже сложно поставить укрепления, — сказал Трегубов.

Спикер добавил, что в Волчанске фиксируются постоянные удары, в частности управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

В городе нет многослойной, “слоистой” структуры позиций, как в Купянске или Лимане, поэтому оборона и наступление имеют другой характер.

— Там более определенные позиции россиян, но там россияне очень много усилий тратят именно на то, чтобы просто продавливать, тогда как им немного помешала ситуация с дамбой. Она действительно их задержала, но не остановила. Сейчас они несут большие потери… Вопрос только в том, сколько собственных солдат они тратят, чтобы продвигаться по этим руинам”, — добавил спикер.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.