Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска от оккупантов
- В Купянске сейчас остаются около 60 российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский анонсировал полную зачистку города.
Президент Владимир Зеленский заявил о планах полной зачистки Купянска Харьковской области от российских оккупантов.
Об этом глава государства сказал на брифинге в понедельник, 3 ноября.
Идет зачистка Купянска — Зеленский
— До 60 человек, русских остается в Купянске. Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, даты определены. Они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем, — сказал глава государства.
Также он рассказал о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении.
— Покровск — враг не имел успеха в последние дни, 26-30% от всех боевых действий на фронте происходят в Покровске. Причем 50% от всех применений КАБов идет на Покровск. Вы понимаете, как нашим не просто, — сказал Зеленский.
Глава государства заверил, что на Лиманском и Краматорском направлениях ситуация стабильная, без существенных изменений. Операция в Доброполье продолжается.
— Главком сказал, что 2-3 км они еще зачистили, но Россия понимает, что она проиграла там инициативу полностью, и мы понимаем, что она готовит реванш. Это понятно, что они накапливают войска для перехвата, по всем признакам понимаем, — добавил Зеленский.
Что известно о ситуации в Купянске
2 ноября начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что Силы обороны нанесли удары по россиянам в Купянске, что затормозило их наступление.
Он отметил, что ситуация на Купянском направлении остается непростой, однако украинские силы сдерживают оккупантов и не дают им пройти в центр города.
26 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ложно доложил, что российские войска завершили окружение украинских войск в городе.
28 октября Виктор Трегубов заявлял, что российские войска присутствуют в северной части Купянска и пытаются продвинуться ближе к центру города, применяя тактику малых штурмовых групп.
Владимир Зеленский отмечал, что, несмотря на сложную ситуацию в Купянске, Силы обороны продолжают удерживать позиции.