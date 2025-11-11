У північних мікрорайонах Куп’янська противник намагається зберегти позиції. Українські підрозділи ведуть ефективні контрзаходи задля їх витіснення.

Ситуацію ускладнює важка логістика, масове використання ворогом безпілотників та загроза застосування керованих авіабомб, повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Поточна ситуація у Куп’янську

– Зараз безпосередньо росіяни у північних районах міста (Куп’янська. – Ред.) намагаються триматися і утримувати позиції від українських зустрічних дій, тоді як українці доволі ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити, – сказав речник в ефірі телемарафону Єдині новини у вівторок, 11 листопада.

Він наголосив, що логістично дістатися до Куп’янська є великою проблемою як для ЗСУ, так і для російських сил. Додатково ускладнює ситуацію масоване застосування дронів.

– Кожна спроба взагалі туди потрапити – це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт – тим більше…тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників, – додав речник.

За словами Трегубова, додатково ускладнює оборонні і наступальні дії застосування ворогом авіації та керованих авіабомб через близькість Харківщини до російського кордону.

– Тим не менше зараз дуже багато тримається на відвазі, на ефективності дій української піхоти, і в тому числі української штурмової піхоти, – зазначив речник.

Росіяни наступають в районі Вовчанська

Паралельно російські окупаційні війська продовжують наступати в районі Вовчанська на Харківщині, але при цьому зазнають значних втрат.

– На відміну від Куп’янська у Вовчанську зруйновано більшу частину будівель, причому зруйновано давно. Там довше йдуть бойові дії, і руйнація значно серйозніша, тому питання в тому, де тримати позиції взагалі. Росіяни наступають на територію, яка вже просто зруйнована, а українські сили обороняють територію, на якій вже складно поставити укріплення, – сказав Трегубов.

Речник додав, що у Вовчанську фіксуються постійні удари, зокрема керованими авіаційними бомбами (КАБами).

У місті немає багатошарової, “листкової” структури позицій, як у Куп’янську або Лимані, тому оборона й наступ мають інший характер.

– Там більш визначені позиції росіян, але там росіяни дуже багато зусиль витрачають саме на те, щоб просто продавлювати, тоді як їм трішки завадила ситуація з дамбою. Вона справді їх затримала, але не зупинила. Зараз вони несуть більші втрати… Питання лише в тому, скільки власних вояків вони витрачають, щоб просуватися по цих руїнах, – додав речник.

