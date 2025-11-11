В пункте пропуска Дяковцы, что на границе с Румынией, было временно приостановлено движение из-за отсутствия энергоснабжения.

Обновлено в 13:40. Пограничники сообщили, что электроснабжение восстановлено.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ во вторник, 11 ноября.

Сейчас смотрят

Пункт пропуска Дяковцы временно не работает 11 ноября

– В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в международном автомобильном пункте пропуска Дяковцы в настоящее время отсутствует промышленное электропитание, – сообщили в ГПСУ.

Там добавили, что в связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществлялось.

Пограничники просили учитывать эту информацию при пересечении границы с Румынией и воспользоваться пунктами пропуска Краснопольск и Порубное.

Накануне в Укрэнерго сообщали, что 11 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.