На границе с Румынией временно не работал пункт пропуска Дяковцы: детали
В пункте пропуска Дяковцы, что на границе с Румынией, было временно приостановлено движение из-за отсутствия энергоснабжения.
Обновлено в 13:40. Пограничники сообщили, что электроснабжение восстановлено.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ во вторник, 11 ноября.
– В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в международном автомобильном пункте пропуска Дяковцы в настоящее время отсутствует промышленное электропитание, – сообщили в ГПСУ.
Там добавили, что в связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществлялось.
Пограничники просили учитывать эту информацию при пересечении границы с Румынией и воспользоваться пунктами пропуска Краснопольск и Порубное.
Накануне в Укрэнерго сообщали, что 11 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света.