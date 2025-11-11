11 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Украинская энергетика продолжает восстановление после массированных российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.

Графики отключения света 11 ноября

Объемы отключений света на 11 ноября увеличены, сообщает Укрэнерго. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей (ранее в компании анонсировали отключения объемом от 2 до 3,5 очередей).

Кроме того, по меньшей мере в двух областях введены графики аварийных отключений света. Речь идет о:

Сумской области, где ГАО действуют для семи очередей потребителей;

Полтавской области.

Отмечается, что непогода обесточила 16 населенных пунктов в Кировоградской области. К тому же, в течение прошедших суток враг нанес удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

— Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры по ограничению потребления, — пишет ведомство.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключения света в регионе потребители могут посмотреть на официальных страницах облэнерго.

Также в регионах, где применяются почасовые отключения электроэнергии, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на вторник, 11 ноября, предусмотрено отключения света в течение суток. Ориентировочный график на сегодня и все детали по почасовым отключениям — по ссылке.

График отключения света в Черновцах

Во вторник, 11 ноября, в Черновицкой области и Черновцах будут отключать электричество по графику.

Режим работы графиков может меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины, сообщает Черновцыоблэнерго.

График отключения света в Киеве

По данным ДТЭК, в столице сегодня свет планируют выключать следующим образом:

подочередь 1.1 — света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;

подочередь 1.2 — света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 20:00;

подочередь 2.1 — света не будет с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 21:30;

подочередь 2.2 — света не будет с 05:30 до 13:00 и с 16:00 до 21:30;

подочередь 3.1 — света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;

подочередь 3.2 — света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;

подочередь 4.1 — света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:30 и с 19:30 до 23:30;

подочередь 4.2 — света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;

подочередь 5.1 — света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 00:00;

подочередь 5.2 — света не будет с 02:00 до 06:00, с 08:00 до 09:30, с 12:30 до 20:00 и с 23:00 до 24:00;

подочередь 6.1 — света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 18:30 и с 23:00 до 24:00;

подочередь 6.2 — света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00.

Час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

График отключения света в Черкассах

В Черкассах и по области в течение суток 11 ноября будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте Черкассыоблэнерго. Они имеют шесть очередей.

Ознакомиться можно в разделе “Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений” по ссылке.

Часы отсутствия электроснабжения:

подочередь 1.1 света не будет с 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00;

подочередь 1.2 света не будет с 00:00 — 01:00, 04:30 — 07:00, 09:30 — 12:30, 15:30 — 18:30, 20:30 — 22:30;

подочередь 2.1 света не будет с 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:30 — 20:30;

подочередь 2.2 света не будет с 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:30, 12:30 — 15:30, 18:00 — 20:00;

подочередь 3.1 света не будет с 00:00 — 02:00, 08:00 — 12:00, 15:30 — 18:30, 21:30 — 23:30;

подочередь 3.2 света не будет с 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:30, 13:30 — 17:00, 19:00 — 21:30;

подочередь 4.1 света не будет с 03:00 — 05:00, 09:30 — 13:30, 15:30 — 18:00, 19:30 — 21:30;

подочередь 4.2 света не будет с 03:00 — 05:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 19:00, 22:00 — 24:00;

подочередь 5.1 света не будет с 05:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 19:30, 22:30 — 24:00;

подочередь 5.2 света не будет с 05:00 — 07:00, 11:30 — 15:30, 17:30 — 19:30, 21:30 — 24:00;

подочередь 6.1 света не будет с 02:00 — 04:30, 07:00 — 11:00, 14:00 — 17:30, 19:30 — 21:30;

подочередь 6.2 света не будет с 02:00 — 04:30, 07:00 — 10:30, 12:30 — 16:30, 18:30 — 20:30, 23:30 — 24:00.

Также могут быть некоторые изменения в графиках почасовых отключений, поэтому за актуальной информацией можно следить на сайте Черкассыоблэнерго.

График отключения света в Виннице

В Винницкой области 11 ноября 2025 года будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут действовать с 00:00 до 24:00 часов.

Винничане могут проверить, когда именно в их доме или районе не будет света, несколькими способами:

в чат-ботах АО Винницаоблэнерго в Viber и Telegram;

в разделе Онлайн график почасовых отключений на сайте компании, где можно воспользоваться поиском по адресу, ЭИС-коду или лицевому счету;

в личном кабинете потребителя на сайте Винницаоблэнерго;

в разделе График почасовых отключений, где доступен ориентировочный файл с распределением очередей.

Чтобы узнать свое время отключения, нужно найти в файле свой адрес и очередь, после чего проверить часы вероятного обесточивания в таблице.

8 ноября министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что энергосистему Украины удалось частично стабилизировать после самой масштабной с начала войны российской атаки, однако полностью отказаться от отключений электроэнергии сейчас невозможно.

В ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Враг выпустил по территории Украины более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов.

