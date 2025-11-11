На кордоні з Румунією тимчасово не працював пункт пропуску Дяківці: деталі
У пункті пропуску Дяківці, що на кордоні з Румунією, було тимчасово призупинено рух через відсутність енергопостачання через відсутність електропостачання.
Оновлено о 13:40. Прикордонники повідомили, що електроживлення відновлено.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ у вівторок, 11 листопада.
Пункт пропуску Дяківці тимчасово не працює 11 листопада
– У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України в міжнародному автомобільному пункті пропуску Дяківці наразі відсутнє промислове електроживлення, – повідомляли у ДПСУ.
Там додали, що у зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснювалося.
Прикордонники просили враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску Красноїльськ та Порубне.
Напередодні в Укренерго повідомляли, що 11 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки вимкнення світла.