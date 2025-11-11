В администрации президента США Дональда Трампа неожиданно выступили за исключение из резолюции ООН формулировок, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих российскую оккупацию Крыма и ОРДЛО.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Kyiv Post.

Изменения в резолюции ООН по Украине: что предлагают у Трампа

Речь идет о ежегодной резолюции, которую Украина подает в Третий комитет Генассамблеи ООН под официальным названием: Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет эта резолюция остается важным дипломатическим инструментом, подтверждающим международную поддержку суверенитета Украины и фиксирующим нарушения прав человека на территориях, оккупированных РФ.

США в декабре прошлого года вместе с 77 другими странами проголосовали за эту резолюцию.

Документ прямо подтверждает территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает аннексию Крыма РФ и описывает ухудшение ситуации с правами человека на оккупированных территориях.

– Теперь Вашингтон стремится исключить эти формулировки. Два дипломатических источника сообщили Kyiv Post, что США настаивают на том, чтобы резолюция была представлена в более широком формате – под названием «война в Украине» и без упоминаний о территориальной целостности или агрессии, – пишут журналисты.

В неофициальных беседах западные партнеры выразили обеспокоенность, что такой шаг фактически ослабит главный ежегодный документ ООН.

– Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначным: США больше не возглавляют защиту международного порядка, – прокомментировал ситуацию один из европейских дипломатов.

Резолюцию могут рассмотреть в ближайшие недели. В это время дипломаты нескольких европейских стран пытаются убедить США изменить позицию к голосованию.

Издание отмечает, что для Киева ставки высоки – эта резолюция не только осуждает российскую оккупацию, но и создает основу для будущих механизмов привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде и на других международных площадках.

Сообщается, что многие представители дипсообщества ООН воспринимают эту позицию администрации Трампа аналогично предыдущим случаям, когда Вашингтон действовал вопреки позиции союзников.

Так, западные дипломаты неофициально рассматривают это как часть более широкой тенденции – стремление уменьшить упоминания о российской агрессии в многосторонних форматах.

– Вопрос не в терминах. Речь идет о том, будет ли мир и в дальнейшем признавать российскую оккупацию незаконной или начнет воспринимать ее как данность, – пояснил ситуацию один высокопоставленный европейский дипломат, привлеченный к переговорам.

И хотя союзники все еще надеются, что Белый дом пересмотрит свою позицию, пока сигнал от администрации Трампа выглядит однозначным: США снова воспринимают границы Украины как предмет торга.

